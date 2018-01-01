Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»
Режиссёры
Актёры
Жан-Юг АнгладJean-Hugues Anglade
АктёрEddy Caplan
Жозеф МалербаJoseph Malerba
АктёрWalter Morlighem
Кароль РошеKarole Rocher
АктрисаRoxane Delgado
Николя ДювошельNicolas Duvauchelle
АктёрThéo Vachewski
Жоффруа ТьебоGeoffroy Thiébaut
Актёр
Изабель РеноIsabelle Renauld
АктрисаMichelle Bernardi
Ален ФиглажAlain Figlarz
АктёрSerge Lemoine
Жоэль ЛефрансуаJoël Lefrançois
АктёрFargette
Самюэль Ле БьянSamuel Le Bihan
АктёрGabriel Marceau
Валери СибилияValérie Sibilia
АктрисаHélène Rossi