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Налет
Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»

Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»

Режиссёры

Ксавьер Палю

Ксавьер Палю

Xavier Palud
Режиссёр
Оливье Маршаль

Оливье Маршаль

Olivier Marchal
Режиссёр
Фредерик Шёндёрфер

Фредерик Шёндёрфер

Frédéric Schoendoerffer
Режиссёр
Филипп Аим

Филипп Аим

Philippe Haïm
Режиссёр

Актёры

Жан-Юг Англад

Жан-Юг Англад

Jean-Hugues Anglade
АктёрEddy Caplan
Жозеф Малерба

Жозеф Малерба

Joseph Malerba
АктёрWalter Morlighem
Кароль Роше

Кароль Роше

Karole Rocher
АктрисаRoxane Delgado
Николя Дювошель

Николя Дювошель

Nicolas Duvauchelle
АктёрThéo Vachewski
Жоффруа Тьебо

Жоффруа Тьебо

Geoffroy Thiébaut
Актёр
Изабель Рено

Изабель Рено

Isabelle Renauld
АктрисаMichelle Bernardi
Ален Фиглаж

Ален Фиглаж

Alain Figlarz
АктёрSerge Lemoine
Жоэль Лефрансуа

Жоэль Лефрансуа

Joël Lefrançois
АктёрFargette
Самюэль Ле Бьян

Самюэль Ле Бьян

Samuel Le Bihan
АктёрGabriel Marceau
Валери Сибилия

Валери Сибилия

Valérie Sibilia
АктрисаHélène Rossi

Сценаристы

Эрве Альбертацци

Эрве Альбертацци

Hervé Albertazzi
Сценарист

Продюсеры

Йорик Кальбаш

Йорик Кальбаш

Yorick Kalbache
Продюсер
Эрве Шабалье

Эрве Шабалье

Hervé Chabalier
Продюсер

Художники

Сандрин Мовезен-Боск

Сандрин Мовезен-Боск

Alexandrine Mauvezin-Bosque
Художница
Амре Фернандез

Амре Фернандез

Ambre Fernandez
Художница

Монтажёры

Кристоф Пинель

Кристоф Пинель

Christophe Pinel
Монтажёр
Себастьян Пранжер

Себастьян Пранжер

Sébastien Prangère
Монтажёр

Операторы

Жан-Пьер Совер

Жан-Пьер Совер

Jean-Pierre Sauvaire
Оператор
Лоран Барес

Лоран Барес

Laurent Barès
Оператор