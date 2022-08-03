Налет (сериал, 2009) смотреть онлайн

Жизнь четверых сотрудников судебной полиции Парижского региона резко меняется, когда их друг и коллега Макс, несправедливо обвиненный, совершает самоубийство. С этого момента четверка начинает вести собственное расследование, при этом им приходится рисковать и обходить закон.

