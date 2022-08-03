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Налет

Налет (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Braquo 2 сезона
Триллер18+

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О сериале

Жизнь четверых сотрудников судебной полиции Парижского региона резко меняется, когда их друг и коллега Макс, несправедливо обвиненный, совершает самоубийство. С этого момента четверка начинает вести собственное расследование, при этом им приходится рисковать и обходить закон.

Страна
Франция
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Налет»