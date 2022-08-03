Налет (сериал, 2009) смотреть онлайн
2009, Braquo 2 сезона
Триллер18+
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О сериале
Жизнь четверых сотрудников судебной полиции Парижского региона резко меняется, когда их друг и коллега Макс, несправедливо обвиненный, совершает самоубийство. С этого момента четверка начинает вести собственное расследование, при этом им приходится рисковать и обходить закон.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb
- КПРежиссёр
Ксавьер
Палю
- ОМРежиссёр
Оливье
Маршаль
- ФШРежиссёр
Фредерик
Шёндёрфер
- ФАРежиссёр
Филипп
Аим
- ЖААктёр
Жан-Юг
Англад
- ЖМАктёр
Жозеф
Малерба
- КРАктриса
Кароль
Роше
- НДАктёр
Николя
Дювошель
- ЖТАктёр
Жоффруа
Тьебо
- ИРАктриса
Изабель
Рено
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- ЖЛАктёр
Жоэль
Лефрансуа
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- ВСАктриса
Валери
Сибилия
- ЭАСценарист
Эрве
Альбертацци
- ЙКПродюсер
Йорик
Кальбаш
- ЭШПродюсер
Эрве
Шабалье
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- АФХудожница
Амре
Фернандез
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ЖСОператор
Жан-Пьер
Совер
- ЛБОператор
Лоран
Барес