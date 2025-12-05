Naiza FC 78 (сериал, 2025) смотреть онлайн

Смотрите на Wink NAIZA 78! В этом карде нас ждут настоящие зарубы топов: матчмейкеры NAIZA громко провожают 2025 год сразу тремя титульными поединками. В главном событии нас ждет вторая глава эпичного противостояния чемпиона Нурбека Кабдрахманова с экс-бойцом UFC Баергенгом Желеиси, ведь это реванш за пояс!

