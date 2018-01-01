Надвое (PR) (сериал, 2022) смотреть онлайн

Мелодрама о том, как сложно вести двойную жизнь, от режиссера «Оттепели» Валерия Тодоровского со звездным актерским составом. Впервые в одном кадре появляются Данила Козловский и Александр Петров. Костя и Саня работают в московской консалтинговой фирме. Костя – семьянин, который вместе с женой пытается завести ребенка. Саня – бабник, в глубине души мечтающий о большой любви. Их совместная командировка в питерский банк оказывается неудачной – его главу объявляют в розыск. Но в поездке они знакомятся с двумя девушками, которые навсегда изменят их жизнь. Работница злополучного банка Ира западает в душу Кости и даже наталкивает его на мысли о разводе, а виолончелистка Настя заставляет Саню пересмотреть свои взгляды на отношения. Смотрите сериал «Надвое» c Данилой Козловским и Александром Петровым онлайн на сервисе Wink и узнайте, к чему приведет, казалось бы, ничем не примечательная командировка.



