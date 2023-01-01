Наблюдая звезды (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Horizon Seeing Stars 2 сезона
Документальные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Этот сериал подробно рассказывает о нашей космической обители, представляет ясный, реалистичный и прекрасно иллюстрированный рассказ о галактике и Вселенной за ее пределами. Хороший текст, научная выверенность, великолепный видеоряд с отличной компьютерной графикой развивают и обучаю�т самым основам знаний о космосе и астрономии.
Все сезоны сериала Наблюдая звезды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.