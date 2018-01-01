Wink
Сериалы
Мы были лжецами
Актёры и съёмочная группа сериала «Мы были лжецами»

Режиссёры

Эрика Дантон

Erica Dunton
Режиссёр
Ким Со-ён

Kim So-yeong
Режиссёр
Тара Миле

Tara Miele
Режиссёр
Джули Плек

Julie Plec
Режиссёр

Актёры

Брэйди Друлис

Brady Droulis
Актёр
Дэвид Морс

David Morse
Актёр
Кэндис Кинг

Candice King
Актриса
Мэми Гаммер

Mamie Gummer
Актриса
Эстер Макгрегор

Esther McGregor
Актриса

Сценаристы

Фола Гоке-Париола

Fola Goke-Pariola
Сценарист
Сид Гопинат

Sid Gopinath
Сценарист
Адитья Джоши

Aditya Joshi
Сценарист
Скарлетт Кёртис

Scarlett Curtis
Сценарист

Продюсеры

Эмили Камминс

Emily Cummins
Продюсер
Э. Локхарт

E. Lockhart
Продюсер
Кимберли Ндомбе

Kimberly Ndombe
Продюсер

Композиторы

Майк Саби

Michael Suby
Композитор