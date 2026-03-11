Мы были лжецами (сериал, 2025) смотреть онлайн

17-летняя мажорка Каденс проводит лето с друзьями на частном острове своего деда в Новой Англии. После несчастного случая, в котором она чуть не погибла, девушка пытается вспомнить, что с ней произошло. Оказывается, что ее привилегированным друзьям и богатым родственникам есть что скрывать.

