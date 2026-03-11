Мы были лжецами (сериал, 2025) смотреть онлайн
2025, We Were Liars 1 сезон
Триллер, Драма18+
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О сериале
17-летняя мажорка Каденс проводит лето с друзьями на частном острове своего деда в Новой Англии. После несчастного случая, в котором она чуть не погибла, девушка пытается вспомнить, что с ней произошло. Оказывается, что ее привилегированным друзьям и богатым родственникам есть что скрывать.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эрика
Дантон
- КСРежиссёр
Ким
Со-ён
- ТМРежиссёр
Тара
Миле
- ДПРежиссёр
Джули
Плек
- БДАктёр
Брэйди
Друлис
- Актёр
Дэвид
Морс
- ККАктриса
Кэндис
Кинг
- МГАктриса
Мэми
Гаммер
- ЭМАктриса
Эстер
Макгрегор
- ФГСценарист
Фола
Гоке-Париола
- СГСценарист
Сид
Гопинат
- АДСценарист
Адитья
Джоши
- СКСценарист
Скарлетт
Кёртис
- ЭКПродюсер
Эмили
Камминс
- ЭЛПродюсер
Э.
Локхарт
- КНПродюсер
Кимберли
Ндомбе
- МСКомпозитор
Майк
Саби