Мы были лжецами
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Мы были лжецами

Мы были лжецами (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, We Were Liars 1 сезон
Триллер, Драма18+

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О сериале

17-летняя мажорка Каденс проводит лето с друзьями на частном острове своего деда в Новой Англии. После несчастного случая, в котором она чуть не погибла, девушка пытается вспомнить, что с ней произошло. Оказывается, что ее привилегированным друзьям и богатым родственникам есть что скрывать.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb