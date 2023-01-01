Музыкальная Мелоди (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
5.92019, Музыкальная Мелоди 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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Сюжет
Фея Мелодия знакомится с музыкантами, играющими на скрипке, альте, виолончели, флейте и гобое. Музыканты исполняют самые известные произведения, отобранные и адаптированные дирижером BabyTV, в окружении потрясающего и зрелищного анимационного мира
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