Музыкальная Мелоди (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Фея Мелодия знакомится с музыкантами, играющими на скрипке, альте, виолончели, флейте и гобое. Музыканты исполняют самые известные произведения, отобранные и адаптированные дирижером BabyTV, в окружении потрясающего и зрелищного анимационного мира



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