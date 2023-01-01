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Мужчины за работой

Мужчины за работой (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Men at Work 2 сезона
Драмы, Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные персонажи сериала — работающий в престижном журнале парень по имени Майло и трое его друзей — Нил, Гиббс и Тайлер. После того, как Майло бросила девушка, они помогают ему справиться с депрессией и обрести уверенность в себе правда, у самих друзей в личной жизни при этом тоже не все гладко.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мужчины за работой»

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