Мужчины за работой (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Men at Work 2 сезона
Драмы, Комедии12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главные персонажи сериала — работающий в престижном журнале парень по имени Майло и трое его друзей — Нил, Гиббс и Тайлер. После того, как Майло бросила девушка, они помогают ему справиться с депрессией и обрести уверенность в себе правда, у самих друзей в личной жизни при этом тоже не все гла�дко.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- ДТРежиссёр
Дэвид
Трейнер
- ЛМРежиссёр
Линда
Мендоса
- ЛРРежиссёр
Леонард
Р. Гарнер мл.
- ДМАктёр
Дэнни
Мастерсон
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- АБАктёр
Адам
Буш
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ККАктриса
Келен
Коулмэн
- ПГАктриса
Пери
Гилпин
- Актриса
Сара
Райт
- ЭХСценарист
Эми
Хиггинс
- ДМСценарист
Джаред
Миллер
- ШБСценарист
Шепард
Бучер
- ДЧСценарист
Джоэль
Чёрч-Купер
- БМПродюсер
Брекин
Мейер
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- ССМонтажёр
Стивен
Спранг
- ДСОператор
Джон
Симмонс