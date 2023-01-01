Московский Weekend
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Московский Weekend

Московский Weekend (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Московский Weekend 1 сезон
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Москва никогда не спит и может предложить максимум развлечений в любое время дня и ночи. Наше шоу это докажет. Каждый выпуск проекта — прогулка двух ведущих по двум режимам Москвы: один изучает её днём, второй — ночью.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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