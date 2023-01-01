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Монолог фармацевта (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Медицинский детектив в антураже Древнего Китая. Аниме «Монолог фармацевта» — драматическая история о девушке, которая владеет искусством ядов и лекарств.
Семнадцатилетнюю Маомао похищают и продают в императорский дворец в качестве служанки. Сначала девушка считает, что ее мечта стать лекарем, к которой она до сих пор стремилась, окончательно разрушена. Однако некоторое время спустя Маомао выдается отличный шанс проявить свои знания: двое младенцев, детей императора, поражены страшной болезнью. Героине приходится прибегнуть ко всем ухищрениям, чтобы втайне узнать подробности об их болезни и раздобыть ингредиенты для лекарства.
Сможет ли Маомао помочь императорским наследникам, не подставив при этом саму себя под удар? «Монолог фармацевта» — аниме, которое ломает представления о жанре и заставляет затаить дыхание в ожидании развязки.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Драмы, Детективы, Аниме
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эрукин
Кавабата
- АЮАктриса
Аои
Юки
- ТОАктёр
Такэо
Оцука
- ККАктёр
Кацуюки
Конъиси
- ТКАктёр
Тан
Каидзи
- АТАктриса
Ацуми
Танэдзаки
- РХАктриса
Риэ
Хикисака
- МТАктриса
Мэгуми
Тоёгути
- МИАктёр
Миса
Исии
- ТТАктёр
Такако
Танака
- ХЯАктёр
Хироси
Янака
- МКАктриса
Мисаки
Куно
- ЮКСценарист
Юко
Какихара
- ЮАСценарист
Юнико
Аяна
- ДИМонтажёр
Даисукэ
Имаи
- СККомпозитор
Сатору
Косаки
- АОКомпозитор
Ариса
Окэхадзама
- КПКомпозитор
Кевин
Пенкин