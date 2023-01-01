Монолог фармацевта
Wink
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Монолог фармацевта
9.52023, Kusuriya no Hitorigoto 2 сезона
Аниме, Мультфильмы18+

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Монолог фармацевта (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Медицинский детектив в антураже Древнего Китая. Аниме «Монолог фармацевта» — драматическая история о девушке, которая владеет искусством ядов и лекарств.

Семнадцатилетнюю Маомао похищают и продают в императорский дворец в качестве служанки. Сначала девушка считает, что ее мечта стать лекарем, к которой она до сих пор стремилась, окончательно разрушена. Однако некоторое время спустя Маомао выдается отличный шанс проявить свои знания: двое младенцев, детей императора, поражены страшной болезнью. Героине приходится прибегнуть ко всем ухищрениям, чтобы втайне узнать подробности об их болезни и раздобыть ингредиенты для лекарства.

Сможет ли Маомао помочь императорским наследникам, не подставив при этом саму себя под удар? «Монолог фармацевта» — аниме, которое ломает представления о жанре и заставляет затаить дыхание в ожидании развязки.

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Монолог фармацевта»

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