MONEYпуляторы
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MONEYпуляторы

MONEYпуляторы (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.62023, MONEYпуляторы 1 сезон
Документальные18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Глубокое одиночество и страх быть отверженными, отчаянное желание любви и готовность сделать всё, чтобы не упустить надежду на счастье, подтолкнуло героинь сериала прямо в лапы аферистов. Чтобы втереться в доверие, один представлялся генералом спецслужб, другой одаривал «бриллиантами», а третий предложил открыть совместный бизнес. Жертвы и Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Берлина долго молчали, боясь не только рассказывать другим, но даже признаться самим себе в том, что оказались обмануты.

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