Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер и миссис Смит»
Режиссёры
Актёры
Актриса
Фиби Уоллер-БриджPhoebe Waller-Bridge
АктёрJohn Smith
Дональд ГловерDonald Glover
АктрисаJane Smith
Майя ЭрскинMaya Erskine
АктёрHot Neighbor
Пол ДаноPaul Dano
Актриса
Паркер ПоузиParker Posey
АктёрOther John
Вагнер МоураWagner Moura
АктёрOther John
Александр СкарсгардAlexander Skarsgård
АктёрGuard
Холден ГудманHolden Goodman
АктёрToby Hellinger
Рон ПерлманRon Perlman
АктрисаGavol Martin
Шэрон ХорганSharon Horgan
АктёрKosher Food Mart Clerk
Дэйв АттелльDave Attell
АктёрParker Martin
Билли КэмпбеллBilly Campbell
Сценаристы
Продюсеры
Продюсер
Элисон Дж. ФорестAlison J. Forest
Продюсер
Дженни РобинсJenny Robins
Продюсер
Фиби Уоллер-БриджPhoebe Waller-Bridge
Продюсер
Карла ЧингCarla Ching
Продюсер
Дональд ГловерDonald Glover
Продюсер
Стивен ГловерStephen Glover
Продюсер
Энтони КатагасAnthony Katagas
Продюсер
Арнон МилченArnon Milchan
Продюсер
Ярив МилчэнYariv Milchan
Продюсер