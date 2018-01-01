Wink
Сериалы
Мистер и миссис Смит
Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер и миссис Смит»

Режиссёры

Карина Эванс

Karena Evans
Режиссёр
Хиро Мурай

Hiro Murai
Режиссёр
Эми Саймец

Amy Seimetz
Режиссёр
Дональд Гловер

Donald Glover
Режиссёр

Актёры

Фиби Уоллер-Бридж

Phoebe Waller-Bridge
Актриса
Дональд Гловер

Donald Glover
АктёрJohn Smith
Майя Эрскин

Maya Erskine
АктрисаJane Smith
Пол Дано

Paul Dano
АктёрHot Neighbor
Паркер Поузи

Parker Posey
Актриса
Вагнер Моура

Wagner Moura
АктёрOther John
Александр Скарсгард

Alexander Skarsgård
АктёрOther John
Холден Гудман

Holden Goodman
АктёрGuard
Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрToby Hellinger
Шэрон Хорган

Sharon Horgan
АктрисаGavol Martin
Дэйв Аттелль

Dave Attell
АктёрKosher Food Mart Clerk
Билли Кэмпбелл

Billy Campbell
АктёрParker Martin

Сценаристы

Фиби Уоллер-Бридж

Phoebe Waller-Bridge
Сценарист
Дональд Гловер

Donald Glover
Сценарист
Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Сценарист
Франческа Слоун

Francesca Sloane
Сценарист
Карла Чинг

Carla Ching
Сценарист
Стивен Гловер

Stephen Glover
Сценарист

Продюсеры

Элисон Дж. Форест

Alison J. Forest
Продюсер
Дженни Робинс

Jenny Robins
Продюсер
Фиби Уоллер-Бридж

Phoebe Waller-Bridge
Продюсер
Карла Чинг

Carla Ching
Продюсер
Дональд Гловер

Donald Glover
Продюсер
Стивен Гловер

Stephen Glover
Продюсер
Энтони Катагас

Anthony Katagas
Продюсер
Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер
Ярив Милчэн

Yariv Milchan
Продюсер
Хиро Мурай

Hiro Murai
Продюсер

Художники

Джералд Салливан

Gerald Sullivan
Художник
Дэвид Оффнер

David Offner
Художник
Эндрю Бэйсман

Andrew Baseman
Художник

Монтажёры

Кайл Рейтер

Kyle Reiter
Монтажёр
Исаак Хэги

Isaac Hagy
Монтажёр