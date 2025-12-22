Мистер и миссис Смит
Wink
Сериалы
Мистер и миссис Смит

Мистер и миссис Смит (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Mr. & Mrs. Smith 2 сезона
Боевик, Триллер18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Шпионское драмеди «Мистер и миссис Смит» — сериал о том, как двух спецагентам приходится выдавать себя за женатую пару, выполняя при этом смертельно опасные задания.

Он и Она приходят на собеседование в загадочную организацию и соглашаются на условия, которые звучат как приговор их прежним жизням: старые связи — обнулить, настоящие имена — забыть, жить — вместе. Теперь они — супруги Джон и Джейн Смит. А далее начинается бытовая шпиономания: дом, «легенда», правила фиктивного брака. И конечно же, миссии, каждая из которых проверяет не только их навыки, но и то, насколько они вообще могут доверять друг другу.

Неловкие ситуации, конфликты «как у обычной пары» и постепенное сближение — все это «Мистер и миссис Смит». Смотреть телешоу будет интересно поклонникам шпионских сериалов, лишенных лоска и пафоса «бондианы».

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистер и миссис Смит»