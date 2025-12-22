Мистер и миссис Смит (сериал, 2024) смотреть онлайн

Шпионское драмеди «Мистер и миссис Смит» — сериал о том, как двух спецагентам приходится выдавать себя за женатую пару, выполняя при этом смертельно опасные задания.



Он и Она приходят на собеседование в загадочную организацию и соглашаются на условия, которые звучат как приговор их прежним жизням: старые связи — обнулить, настоящие имена — забыть, жить — вместе. Теперь они — супруги Джон и Джейн Смит. А далее начинается бытовая шпиономания: дом, «легенда», правила фиктивного брака. И конечно же, миссии, каждая из которых проверяет не только их навыки, но и то, насколько они вообще могут доверять друг другу.



Неловкие ситуации, конфликты «как у обычной пары» и постепенное сближение — все это «Мистер и миссис Смит». Смотреть телешоу будет интересно поклонникам шпионских сериалов, лишенных лоска и пафоса «бондианы».

