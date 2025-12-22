Мистер и миссис Смит (сериал, 2024) смотреть онлайн
Шпионское драмеди «Мистер и миссис Смит» — сериал о том, как двух спецагентам приходится выдавать себя за женатую пару, выполняя при этом смертельно опасные задания.
Он и Она приходят на собеседование в загадочную организацию и соглашаются на условия, которые звучат как приговор их прежним жизням: старые связи — обнулить, настоящие имена — забыть, жить — вместе. Теперь они — супруги Джон и Джейн Смит. А далее начинается бытовая шпиономания: дом, «легенда», правила фиктивного брака. И конечно же, миссии, каждая из которых проверяет не только их навыки, но и то, насколько они вообще могут доверять друг другу.
Неловкие ситуации, конфликты «как у обычной пары» и постепенное сближение — все это «Мистер и миссис Смит». Смотреть телешоу будет интересно поклонникам шпионских сериалов, лишенных лоска и пафоса «бондианы».
- КЭРежиссёр
Карина
Эванс
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- Режиссёр
Эми
Саймец
- Режиссёр
Дональд
Гловер
- ФУАктриса
Фиби
Уоллер-Бридж
- Актёр
Дональд
Гловер
- Актриса
Майя
Эрскин
- Актёр
Пол
Дано
- Актриса
Паркер
Поузи
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- Актёр
Александр
Скарсгард
- ХГАктёр
Холден
Гудман
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Шэрон
Хорган
- ДААктёр
Дэйв
Аттелль
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- Сценарист
Дональд
Гловер
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ФССценарист
Франческа
Слоун
- КЧСценарист
Карла
Чинг
- СГСценарист
Стивен
Гловер
- ЭДПродюсер
Элисон
Дж. Форест
- ДРПродюсер
Дженни
Робинс
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- КЧПродюсер
Карла
Чинг
- Продюсер
Дональд
Гловер
- СГПродюсер
Стивен
Гловер
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ЯМПродюсер
Ярив
Милчэн
- Продюсер
Хиро
Мурай
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- ДОХудожник
Дэвид
Оффнер
- ЭБХудожник
Эндрю
Бэйсман
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ИХМонтажёр
Исаак
Хэги