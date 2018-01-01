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Минус один
Актёры и съёмочная группа сериала «Минус один»

Актёры и съёмочная группа сериала «Минус один»

Актёры

Иван Стебунов

Иван Стебунов

АктёрВася Лаптев
Татьяна Казючиц

Татьяна Казючиц

АктрисаЛена Лаптева
Артем Григорьев

Артем Григорьев

АктёрАртем
Ольга Дибцева

Ольга Дибцева

АктрисаИнна
Мария Болонкина

Мария Болонкина

АктрисаСтася
Афина Лукиди

Афина Лукиди

АктрисаСоня
Григорий Шевчук

Григорий Шевчук

АктёрОлег Николаевич Пономарёв
Михаил Клюшкин

Михаил Клюшкин

АктёрЕвгений Ильич

Сценаристы

Ольга Жабина

Ольга Жабина

Сценарист
Анна Аносова

Анна Аносова

Сценарист

Продюсеры

Дарья Лаврова

Дарья Лаврова

Продюсер
Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Михаил Соханенков

Михаил Соханенков

Продюсер

Художники

Светлана Смирнова

Светлана Смирнова

Художница

Операторы

Виталий Коневцов

Виталий Коневцов

Оператор