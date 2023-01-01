Мифы о России с Сесиль Плеже
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Мифы о России с Сесиль Плеже

Мифы о России с Сесиль Плеже (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Мифы о России с Сесиль Плеже 1 сезон
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Француженку Сесиль Плеже многое связывает с Россией — от места рождения до нежной сердечной привязанности.. Сесиль путешествует по самым разным регионам нашей большой страны и в юмористической форме развенчивает сложившиеся в мире стереотипы и мифы о России.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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