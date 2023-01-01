Мэнсон: утерянные записи (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Inside the Manson Cult: The Lost Tapes 1 сезон
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Документальный фильм проливает свет на темные дела секты Чарльза Мэнсона. В распоряжении создателей — архивные материалы прямиком из ранчо Спана, где адская паства самого, пожалуй, знаменитого маньяка планеты нашла себе приют, а также редкие записи интервью основателей «семьи».
Все сезоны сериала Мэнсон: утерянные записи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb