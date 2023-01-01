Мэнсон: утерянные записи (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм проливает свет на темные дела секты Чарльза Мэнсона. В распоряжении создателей — архивные материалы прямиком из ранчо Спана, где адская паства самого, пожалуй, знаменитого маньяка планеты нашла себе приют, а также редкие записи интервью основателей «семьи».



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