Механическая планета (мультсериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Clockwork Planet 1 сезон
Аниме, Фэнтези18+
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Сюжет
Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыФантастика, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb