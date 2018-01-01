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Майские ленты (Сделано в России)
Актёры и съёмочная группа сериала «Майские ленты (Сделано в России)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Майские ленты (Сделано в России)»

Режиссёры

Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика

Режиссёр

Актёры

Клавдия Коршунова

Клавдия Коршунова

АктрисаОльга
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

АктёрРуслан
Арина Маракулина

Арина Маракулина

АктрисаТатьяна
Евгений Митта

Евгений Митта

АктёрЭдуард
Иван Макаревич

Иван Макаревич

АктёрБагет
Артём Михалков

Артём Михалков

АктёрСтефан
Полина Виторган

Полина Виторган

АктрисаЛика
Дарья Екамасова

Дарья Екамасова

АктрисаЛена
Даниил Белых

Даниил Белых

АктёрМаксим
Фёдор Лавров

Фёдор Лавров

АктёрДенис

Сценаристы

Анастасия Касумова

Анастасия Касумова

Сценарист
Николай Сницар

Николай Сницар

Сценарист

Продюсеры

Юрий Сапронов

Юрий Сапронов

Продюсер
Владимир Водолагин

Владимир Водолагин

Продюсер

Художники

Татьяна Долматовская

Татьяна Долматовская

Художница
Владимир Ярин

Владимир Ярин

Художник

Операторы

Эдуард Мошкович

Эдуард Мошкович

Оператор
Виктор Бормотов

Виктор Бормотов

Оператор

Композиторы

Рома Зверь

Рома Зверь

Композитор