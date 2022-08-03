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Майские ленты (Сделано в России)

Майские ленты (Сделано в России) (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Майские ленты (Сделано в России) 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В основе сюжета — личная жизнь трeх подруг. Показаны несколько своеобразных историй о счастливых и несчастных союзах, герои которых ищут новых ощущений.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Майские ленты (Сделано в России)»