Matchroom. Конор Бенн vs Себастиан Формелла (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Conor Benn vs Sebastian Formella 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Молодость против опыта – 24-летний британец Коннор Бенн против 33-летнего немца Себастиана Формелла в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Первый поединок Бенна против топового боксeра с громким именем и большим опытом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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