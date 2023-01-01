Matchroom. Конор Бенн vs Себастиан Формелла (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Молодость против опыта – 24-летний британец Коннор Бенн против 33-летнего немца Себастиана Формелла в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Первый поединок Бенна против топового боксeра с громким именем и большим опытом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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