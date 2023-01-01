Matchroom. Конор Бенн vs Себастиан Формелла
Wink
Сериалы
Matchroom. Конор Бенн vs Себастиан Формелла

Matchroom. Конор Бенн vs Себастиан Формелла (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Matchroom. Conor Benn vs Sebastian Formella 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодость против опыта – 24-летний британец Коннор Бенн против 33-летнего немца Себастиана Формелла в бою за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Первый поединок Бенна против топового боксeра с громким именем и большим опытом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Matchroom смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг