Matchroom. Кэти Тейлор vs Мириам Гутьеррез
Wink
Сериалы
Matchroom. Кэти Тейлор vs Мириам Гутьеррез

Matchroom. Кэти Тейлор vs Мириам Гутьеррез (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Matchroom. Katie Taylor vs Miriam Gutierrez 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

10-раундовый титульный бой ирландки Кэти Тейлор (16-0, 6 КО) против обязательной претендентки из Испании Мириам Гутьеррез (13-0, 5 КО). Тейлор – одна из восьми представителей бокса в истории, кто одновременно обладал поясами сразу четырeх ассоциаций (WBA, WBC, IBF, WBO).

Все сезоны сериала Matchroom смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг