Matchroom. Кэти Тейлор vs Мириам Гутьеррез (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

10-раундовый титульный бой ирландки Кэти Тейлор (16-0, 6 КО) против обязательной претендентки из Испании Мириам Гутьеррез (13-0, 5 КО). Тейлор – одна из восьми представителей бокса в истории, кто одновременно обладал поясами сразу четырeх ассоциаций (WBA, WBC, IBF, WBO).



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