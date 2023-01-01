Matchroom. Кэти Тейлор vs Мириам Гутьеррез (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Katie Taylor vs Miriam Gutierrez 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
10-раундовый титульный бой ирландки Кэти Тейлор (16-0, 6 КО) против обязательной претендентки из Испании Мириам Гутьеррез (13-0, 5 КО). Тейлор – одна из восьми представителей бокса в истории, кто одновременно обладал поясами сразу четырeх ассоциаций (WBA, WBC, IBF, WBO).
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