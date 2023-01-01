Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн
Wink
Сериалы
Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн

Matchroom. Феликс Кэш vs Джейсон Уэлборн (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Matchroom. Felix Cash vs Jason Welborn 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

27-летний нокаутер из Англии Феликс Кэш против опытного Джейсона Уэлборна в бою за титул Содружества наций в среднем весе. Сможет ли восходящая звезда британского бокса победить в 13-й раз подряд, или опыт возьмет вверх.

Все сезоны сериала Matchroom смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг