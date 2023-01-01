Сюжет

Чемпионский бой, в котором 27-летний британец Джошуа Буатси встретился с опытным хорватом Марко Каличем. Оба боксeра голодны до побед: Буатси провeл год вне ринга из-за травм и пандемии, Калич бьeтся за признание в сильнейшем эшелоне бокса.



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