Matchroom. Дэниел Джейкобс vs Габриэль Росадо (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Daniel Jacobs vs Gabriel Rosado 1 сезон
Документальный18+
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О сериале
Дэниел Джейкобс против Габриэля Росадо в бою, победитель которого может получить шанс на встречу с главной звездой DAZN Саулем Канело Альваресом. Для Росадо это также шанс продлить свою профессиональную карьеру и отсрочить момент, когда придeтся повесить перчатки на гвоздь.
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