Matchroom. Дэниел Джейкобс vs Габриэль Росадо (сериал, 2020) смотреть онлайн

Дэниел Джейкобс против Габриэля Росадо в бою, победитель которого может получить шанс на встречу с главной звездой DAZN Саулем Канело Альваресом. Для Росадо это также шанс продлить свою профессиональную карьеру и отсрочить момент, когда придeтся повесить перчатки на гвоздь.



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