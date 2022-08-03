Маленькие пташки
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Маленькие пташки

Маленькие пташки (сериал, 2020) смотреть онлайн

6.42020, Little Birds 1 сезон
Мелодрама, Драма18+

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О сериале

Танжер, 1955 год. Молодая американка Люси Сэвидж переехала в колониальный городок в поисках новой жизни, но снова наткнулась на жесткие великосветские традиции, а ее жених нашел себе любовника. Всe, чего хочет девушка — обрести свободу и раскрепоститься. Какие открытия ждут Люси в этом отдаленном уголке Земли?

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb