Маленькие мамы (сериал, 2011) смотреть онлайн

Ежегодно в России около 200 тысяч несовершеннолетних девушек становятся матерями. Как правило, беременность нежелательная. Некоторые делают аборт, но большинство рожают и бросают детей. Лишь единицы воспитывают своих малышей сами. Истории маленьких матерей Вали Исаевой, Юли Мирон, Вероники Ивановой, Жени, Ольги Лепиной в документальном проекте "Маленькие мамы".

