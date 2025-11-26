Маленькие мамы (сериал, 2011) смотреть онлайн

Маленькие мамы
2011, Маленькие мамы 1 сезон
Документальный16+
О сериале

Ежегодно в России около 200 тысяч несовершеннолетних девушек становятся матерями. Как правило, беременность нежелательная. Некоторые делают аборт, но большинство рожают и бросают детей. Лишь единицы воспитывают своих малышей сами. Истории маленьких матерей Вали Исаевой, Юли Мирон, Вероники Ивановой, Жени, Ольги Лепиной в документальном проекте "Маленькие мамы".

Страна
Россия
Жанр
Документальный

