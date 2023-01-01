Магический спорт (мультсериал, 2007) смотреть онлайн
2007, Magic Sport 2: Wood's Cup Dreaming 1 сезон
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Сюжет
Девять молодых футболистов хотят воплотить в жизнь свою давнюю мечту - принять участие в «Лесном кубке». Это самые известные футбольные соревнования для зверей. Но, наши друзья - простые любители, и они безумно боятся, что не смогут одолеть своих соперников.
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