Ленинградец (сериал, 2006) смотреть онлайн
2006, Ленинградец
Драмы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1962 год. Главного конструктора уже нет в живых. Сверхсекретные разработки нового авианосца, которому нет аналогов, поручаются сыну покойного конструктора - гениальному молодому ученому, но совершенно не приспособленному к жизни человеку. Позже становится ясно, что это отвлекающий маневр для �западных спецслужб...
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Константин
Худяков
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актриса
Алёна
Бабенко
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Инга
Оболдина
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актёр
Юрий
Беляев
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин