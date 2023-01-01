Ленинградец (сериал, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

1962 год. Главного конструктора уже нет в живых. Сверхсекретные разработки нового авианосца, которому нет аналогов, поручаются сыну покойного конструктора - гениальному молодому ученому, но совершенно не приспособленному к жизни человеку. Позже становится ясно, что это отвлекающий маневр для �западных спецслужб...



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