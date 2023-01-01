Лайфхаки для успешной сдачи экзаменов
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Лайфхаки для успешной сдачи экзаменов

Лайфхаки для успешной сдачи экзаменов (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Лайфхаки для успешной сдачи экзаменов 1 сезон
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Опытный преподаватель рассказывает о том, как успешно сдать школьные экзамены. Вы узнаете про все тонкости формата ЕГЭ и ОГЭ, научитесь преодолевать стресс перед экзаменами и разберете основные ошибки, которые допускали выпускники прошлых лет.
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