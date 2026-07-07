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Сериалы
Кузя. Путь к успеху
Актёры и съёмочная группа сериала «Кузя. Путь к успеху»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кузя. Путь к успеху»

Режиссёры

Александр Назаров

Александр Назаров

Режиссёр

Актёры

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский

Актёр
Анатолий Кот

Анатолий Кот

Актёр
Ника Вигель

Ника Вигель

Актриса
Денис Бузин

Денис Бузин

АктёрГерман
Евгения Капралова

Евгения Капралова

Актриса
Екатерина Шмакова

Екатерина Шмакова

АктрисаЮлька
Виталий Евдокимов

Виталий Евдокимов

Актёр
Михаил Коновалов

Михаил Коновалов

Актёрбригадир колхоза
Таня Супова

Таня Супова

Актрисадоярка

Сценаристы

Евгений Соболев

Евгений Соболев

Сценарист
Антон Колбасов

Антон Колбасов

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Марина Разумова

Марина Разумова

Продюсер
Сергей Косинский

Сергей Косинский

Продюсер
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов

Продюсер
Семён Щербович-Вечер

Семён Щербович-Вечер

Продюсер
Евгений Соболев

Евгений Соболев

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер

Художники

Наталья Якименко

Наталья Якименко

Художница

Монтажёры

Денис Зивьев

Денис Зивьев

Монтажёр

Операторы

Николай Платонов

Николай Платонов

Оператор