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Wink
Сериалы
Кузя. Путь к успеху
Актёры и съёмочная группа сериала «Кузя. Путь к успеху»
Актёры и съёмочная группа сериала «Кузя. Путь к успеху»
Режиссёры
Александр Назаров
Режиссёр
Актёры
Виталий Гогунский
Актёр
Анатолий Кот
Актёр
Ника Вигель
Актриса
Денис Бузин
Актёр
Герман
Евгения Капралова
Актриса
Екатерина Шмакова
Актриса
Юлька
Виталий Евдокимов
Актёр
Михаил Коновалов
Актёр
бригадир колхоза
Таня Супова
Актриса
доярка
Сценаристы
Евгений Соболев
Сценарист
Антон Колбасов
Сценарист
Продюсеры
Вячеслав Дусмухаметов
Продюсер
Тина Канделаки
Продюсер
Борис Ханчалян
Продюсер
Марина Разумова
Продюсер
Сергей Косинский
Продюсер
Аркадий Водахов
Продюсер
Семён Щербович-Вечер
Продюсер
Евгений Соболев
Продюсер
Андрей Левин
Продюсер
Художники
Наталья Якименко
Художница
Монтажёры
Денис Зивьев
Монтажёр
Операторы
Николай Платонов
Оператор