2026, Кузя. Путь к успеху 1 сезон
Комедия18+
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Кузя. Путь к успеху (сериал, 2026) смотреть онлайн
О сериале
Эдуард Кузьмин после громкого ухода из университета возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу он не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига — антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы. Сам Кузя, не подозревая о коварных планах, борется за родную Агаповку и продолжает идти своим путём. На личном фронте тоже всё непросто: за внимание Кузи соперничают соседка Верка и городская девушка Даша.
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