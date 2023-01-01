Королевство зомби (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.



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