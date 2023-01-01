Королевство зомби (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Королевство зомби 1 сезон
Ужасы, Боевики18+
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Сюжет
Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.
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Информация
Рейтинг
- КСРежиссёр
Ким
Сон-хун
- ПИРежиссёр
Пак
Ин-джэ
- ППАктёр
Пак
Пён-ын
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хун
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- КХАктриса
Ким
Хе-джун
- Актриса
Пэ
Ду-на
- КСАктёр
Ким
Сон-гю
- ЧДАктёр
Чу
Джи-хун
- РСАктёр
Рю
Сын-нён
- ЧСАктёр
Чон
Сок-хо
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- ЯГСценарист
Ян
Гён-иль
- КЫСценарист
Ким
Ын-хи
- КДПродюсер
Ким
Джон-мин
- ЛСПродюсер
Ли
Сан-бэк
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-хва
- ЛХХудожник
Ли
Ху-гён
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- ЧСХудож�ница
Чха
Сон-ён
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- МЁКомпозитор
Мок
Ён-джин
- ДКомпозитор
Дальпаран