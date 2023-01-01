Королевство зомби
Wink
Сериалы
Королевство зомби

Королевство зомби (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Королевство зомби 1 сезон
Ужасы, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.

Все сезоны сериала Королевство зомби смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство зомби»