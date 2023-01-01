WinkСериалыКороль волковАктёры и съёмочная группа сериала «Король волков»
Актёры и съёмочная группа сериала «Король волков»
Актёры
АктёрHector
Крис Лю Кум ХойChris Lew Kum Hoi
АктрисаGretchen
Джорджия ЛокGeorgia Lock
АктёрPrince Lucas
Том Рис ХаррисTom Rhys Harries
Актёрдополнительные голоса / Vincent
Колин РайанColin Ryan
Актёрдополнительные голоса / Earl Mikkel / Woodsman
Расмус ХардайкерRasmus Hardiker
АктрисаWhitley
Нина Баркер-ФренсисNina Barker-Francis
АктёрLord Vankaskan / Lord Vanmorten / дополнительные голоса / Ratlord / Shaman
Роб РэкстроуRob Rackstraw
АктрисаDuchess Rainier / дополнительные голоса / Queen Amelie / Tilly Ferran
Кейт ФлитвудKate Fleetwood
АктёрDuke Bergan
Пэтерсон ДжозефPaterson Joseph
АктёрDrew Ferran