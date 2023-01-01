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Король волков
Актёры и съёмочная группа сериала «Король волков»

Актёры и съёмочная группа сериала «Король волков»

Актёры

Крис Лю Кум Хой

Крис Лю Кум Хой

Chris Lew Kum Hoi
АктёрHector
Джорджия Лок

Джорджия Лок

Georgia Lock
АктрисаGretchen
Том Рис Харрис

Том Рис Харрис

Tom Rhys Harries
АктёрPrince Lucas
Колин Райан

Колин Райан

Colin Ryan
Актёрдополнительные голоса / Vincent
Расмус Хардайкер

Расмус Хардайкер

Rasmus Hardiker
Актёрдополнительные голоса / Earl Mikkel / Woodsman
Нина Баркер-Френсис

Нина Баркер-Френсис

Nina Barker-Francis
АктрисаWhitley
Роб Рэкстроу

Роб Рэкстроу

Rob Rackstraw
АктёрLord Vankaskan / Lord Vanmorten / дополнительные голоса / Ratlord / Shaman
Кейт Флитвуд

Кейт Флитвуд

Kate Fleetwood
АктрисаDuchess Rainier / дополнительные голоса / Queen Amelie / Tilly Ferran
Пэтерсон Джозеф

Пэтерсон Джозеф

Paterson Joseph
АктёрDuke Bergan
Келлах Спеллман

Келлах Спеллман

Ceallach Spellman
АктёрDrew Ferran

Продюсеры

Анджело Абела

Анджело Абела

Angelo Abela
Продюсер

Композиторы

Том Хайнс

Том Хайнс

Tom Haines
Композитор