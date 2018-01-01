Wink
Сериалы
Конец ***го мира
Актёры и съёмочная группа сериала «Конец ***го мира»

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец ***го мира»

Режиссёры

Дестини Экарага

Дестини Экарага

Destiny Ekaragha
Режиссёр
Люси Черняк

Люси Черняк

Lucy Tcherniak
Режиссёр
Люси Форбс

Люси Форбс

Lucy Forbes
Режиссёр
Джонатан Энтвистл

Джонатан Энтвистл

Jonathan Entwistle
Режиссёр

Актёры

Джош Дилан

Джош Дилан

Josh Dylan
Актёр
Джемма Уилан

Джемма Уилан

Gemma Whelan
Актриса
Стив Орам

Стив Орам

Steve Oram
Актёр
Алекс Лоутер

Алекс Лоутер

Alex Lawther
Актёр
Кристин Боттомли

Кристин Боттомли

Christine Bottomley
Актриса

Сценаристы

Чарли Ковелл

Чарли Ковелл

Charlie Covell
Сценарист
Чарльз С. Форсман

Чарльз С. Форсман

Charles S. Forsman
Сценарист

Продюсеры

Джонатан Энтвистл

Джонатан Энтвистл

Jonathan Entwistle
Продюсер
Чарли Ковелл

Чарли Ковелл

Charlie Covell
Продюсер
Доминик Бьюкэнэн

Доминик Бьюкэнэн

Dominic Buchanan
Продюсер

Художники

Дик Ланн

Дик Ланн

Dick Lunn
Художник

Монтажёры

Анна Дик

Анна Дик

Anna Dick
Монтажёр

Композиторы

Грэм Коксон

Грэм Коксон

Graham Coxon
Композитор