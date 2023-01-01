Коллекция заблуждений
Wink
Сериалы
Коллекция заблуждений

Коллекция заблуждений (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Коллекция заблуждений 1 сезон
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Цикл документальных фильмов «Коллекция заблуждений» рассказывает о самых знаменитых заблуждениях, которым мы привыкли верить. Если разбить зеркало – будет несчастье. Лошадиный шампунь сделает волосы крепкими. Клеопатра была красавицей. Органическая еда полезна. С помощью науки, медицины и экспериментов авторы программы развенчают устаревшие мифы.

Все сезоны сериала Коллекция заблуждений смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг