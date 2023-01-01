Клуб убийств Марлоу
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Клуб убийств Марлоу

Клуб убийств Марлоу (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Клуб убийств Марлоу 1 сезон
Детектив, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Археолог на пенсии Джудит Поттс живёт одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада, и полагает, что произошло убийство. Но полиция ей не верит, и Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование.

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Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

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