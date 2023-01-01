Кинопереворот
Wink
Сериалы
Кинопереворот
2021, Cinema Toast 1 сезон
Комедии18+

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Кинопереворот (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Экспериментальный проект, переосмысляющий классику кинематографа. «Кинопереворот» — это неожиданная интерпретация фильмов, которые носят гордое звание «общественного достояния». К фрагментам из таких картин добавлены новые тексты, прочитанные современными актерами и актрисами. Жанры — самые разные: комедия, ужасы, драма. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кинопереворот»

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