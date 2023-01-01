Wink
Сериалы
Хутен и леди: Приключения на двоих
Актёры и съёмочная группа сериала «Хутен и леди: Приключения на двоих»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хутен и леди: Приключения на двоих»

Режиссёры

Джастин Молотников

Джастин Молотников

Justin Molotnikov
Режиссёр
Дэниэл О’Хара

Дэниэл О’Хара

Daniel O'Hara
Режиссёр
Колин Тиг

Колин Тиг

Colin Teague
Режиссёр
Энди Хэй

Энди Хэй

Andy Hay
Режиссёр

Актёры

Майкл Лэндис

Майкл Лэндис

Michael Landes
АктёрHooten
Офелия Ловибонд

Офелия Ловибонд

Ophelia Lovibond
АктрисаLady Alex Spencer-Parker
Джессика Хайнс

Джессика Хайнс

Jessica Hynes
АктрисаElla Bond
Шон Паркес

Шон Паркес

Shaun Parkes
АктёрClive Stephenson
Джонатан Бейли

Джонатан Бейли

Jonathan Bailey
АктёрEdward
Джейн Сеймур

Джейн Сеймур

Jane Seymour
АктрисаLady Lindo-Parker
Пол Питерс

Пол Питерс

Paul Pieterse
АктёрBareknuckle Fighter
Стевель Марк

Стевель Марк

Stevel Marc
АктёрRaheem
Наташа Нил

Наташа Нил

Natasha Jean Sparkes
Актриса
Дженна Сарас

Дженна Сарас

Jenna Saras
АктрисаFemale Guest

Сценаристы

Тони Джордан

Тони Джордан

Tony Jordan
Сценарист
Джеймс Пэйн

Джеймс Пэйн

James Payne
Сценарист
Сара Фелпс

Сара Фелпс

Sarah Phelps
Сценарист

Продюсеры

Камерон Роуч

Камерон Роуч

Cameron Roach
Продюсер
Адам Фридландер

Адам Фридландер

Adam Friedländer
Продюсер

Художники

Майкл Ральф

Майкл Ральф

Michael Ralph
Художник

Композиторы

Магнус Файнс

Магнус Файнс

Magnus Fiennes
Композитор