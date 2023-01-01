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Хроники параноика

Хроники параноика (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Хроники параноика 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Актер пришел на площадку, а режиссером оказался искусственный интеллект. Расследование первого в мире преступления, совершенного клонами. Доктор наук, нейрохирург пытается адаптироваться в мире, где просмотры заменили валюту.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники параноика»

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