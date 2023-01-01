Хроники параноика (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Актер пришел на площадку, а режиссером оказался искусственный интеллект. Расследование первого в мире преступления, совершенного клонами. Доктор наук, нейрохирург пытается адаптироваться в мире, где просмотры заменили валюту.



Все сезоны сериала Хроники параноика смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.