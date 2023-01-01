Химерика
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Химерика (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Chimerica 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Период подготовки к президентским выборам 2016 года в США. Главный герой — фотожурналист, против которого выдвинуты обвинения в создании фейковых новостей. Пытаясь вернуть своe доброе имя, он пускается на поиски человека, запечатлeнного на его самой знаменитой фотографии. На ней некто гордо стоит перед танками на площади Тяньаньмэнь.

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Рейтинг

6.5 IMDb