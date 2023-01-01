Карен Пири
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Карен Пири (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Карен Пири 1 сезон
Драма, Криминал18+

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О сериале

Получив повышение в отдел исторических расследований полиции Шотландии, Карен Пири возобновляет дело об убийстве, которое стало предметом обсуждения в провокационном подкасте о реальных преступлениях. Когда в 1996 году барменша Рози Дафф была зарезана, подозрение пало на троих пьяных студентов, но в итоге им не были предъявлены обвинения. Спустя почти 25 лет Карен полна решимости узнать, что же на самом деле произошло той роковой ночью.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

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