Кали 2 (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.02020, Kaali 2 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Кали скрывается со своим сыном в рамках программы �защиты свидетелей, которую курирует Аникет. Цзинь Лян сбегает во время депортации и переворачивает спокойную жизнь Кали с ног на голову. С помощью криминалитета отчаявшаяся Кали грабит самую большую партию наркотиков…
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