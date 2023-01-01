Как писать продающие тексты: свод правил для копирайтера
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Как писать продающие тексты: свод правил для копирайтера

Как писать продающие тексты: свод правил для копирайтера (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Как писать продающие тексты: свод правил для копирайтера 1 сезон
Интернет-маркетинг, Стартапы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Катерина Ерошина — руководитель компании «Протекст».
В программу онлайн-обучения включены актуальные вопросы, которые будут полезны для начинающих авторов, специалистов в области рерайтинга, SEO-копирайта, редакторов и аккаунт-менеджеров. Спикер курса копирайтинга делает акцент на приемах монетизации сайта благодаря насыщению ресурса полезной, интересной, структурированной и доступно изложенной информацией.

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