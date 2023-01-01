Как мы изобрели мир
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Как мы изобрели мир

Как мы изобрели мир (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, How We Invented the World 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Этот сериал не только знакомит с историей знаковых изобретений прошлого века, но и рассказывает о последних достижениях в области технологий будущего. Не так давно сотовые телефоны и «черные ящики» казались фантастикой. А сегодня ученые рассуждают о пистолетах, проверяющих ДНК перед выстрелом, о прозрачных самолетах, летающих без жидкого топлива… Добро пожаловать в будущее!

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Рейтинг

7.8 IMDb