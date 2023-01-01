История искусства в 10 шеде�врах
Wink
Детям
История искусства в 10 шедеврах

История искусства в 10 шедеврах (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, История искусства в 10 шедеврах 1 сезон
Образовательные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чтобы понять историю искусства, мы рассмотрим 10 шедевров со всех возможных ракурсов. Начнeм с древнегреческой скульптуры и доберeмся до перформансов Марины Абрамович. Это онлайн-курс лектория «Синхронизация»

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