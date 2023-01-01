Искусство России
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Искусство России (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, The Art of Russia 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Английский искусствовед Эндрю Грэм-Диксон раскрывает всe многообразие и уникальность русского искусства от иконописи до наших дней. Подробно рассматривается революция в искусстве при Петре I, расцвет стиля русского барокко, произведения Передвижников, их неоценимый вклад в мировую культуру.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb