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Ищу тебя
Актёры и съёмочная группа сериала «Ищу тебя»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищу тебя»

Режиссёры

Михаил Вайнберг

Михаил Вайнберг

Режиссёр

Актёры

Кирилл Плетнёв

Кирилл Плетнёв

АктёрАртем
Лидия Милюзина

Лидия Милюзина

АктрисаРита
Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко

АктёрРома
Лянка Грыу

Лянка Грыу

АктрисаБерта
Полина Сыркина

Полина Сыркина

АктрисаЛюба
Олеся Сушко

Олеся Сушко

АктрисаНастя
Елена Дубровская

Елена Дубровская

Актрисаблондинка Таня
Ольга Скворцова

Ольга Скворцова

АктрисаРыжая
Анна Шикуть

Анна Шикуть

АктрисаЛиля
Сергей Руденя

Сергей Руденя

АктёрМарат

Сценаристы

Альжбета Горицвет

Альжбета Горицвет

Сценарист

Продюсеры

Илья Неретин

Илья Неретин

Продюсер
Денис Петушков

Денис Петушков

Продюсер
Максим Коропцов

Максим Коропцов

Продюсер
Елена Кожанова

Елена Кожанова

Продюсер

Художники

Виталий Глазко

Виталий Глазко

Художник

Монтажёры

Андрей Осадчий

Андрей Осадчий

Монтажёр

Операторы

Сергей Бледнов

Сергей Бледнов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Даньков

Дмитрий Даньков

Композитор