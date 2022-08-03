Ищу тебя (сериал, 2010) смотреть онлайн

Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает возлюбленную в карты другу. Пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его. Чтобы избежать мести отца Сергея, девушка скрывается в Москве.



Но там ее постигает другое несчастье – она становится жертвой теракта. На месте трагедии Берта находит паспорт другой пострадавшей Риты Ковалевой, которую сочла мертвой. Берта получает возможность начать новую жизнь под чужим именем. Проходит два года, у нее хорошая работа и прекрасный муж. Но прошлое преследует Берту: судьба снова сталкивает ее с Романом, приехавшим в командировку...

