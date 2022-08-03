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Ищу тебя

Ищу тебя (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Ищу тебя 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Влюбленные Роман и Берта отправляются отдыхать на дачу с друзьями. Бурное веселье молодых людей неожиданно приводит к трагическому финалу: подвыпивший Роман проигрывает возлюбленную в карты другу. Пытаясь защитить себя и отбиться от Сергея, Берта неумышленно убивает его. Чтобы избежать мести отца Сергея, девушка скрывается в Москве.

Но там ее постигает другое несчастье – она становится жертвой теракта. На месте трагедии Берта находит паспорт другой пострадавшей Риты Ковалевой, которую сочла мертвой. Берта получает возможность начать новую жизнь под чужим именем. Проходит два года, у нее хорошая работа и прекрасный муж. Но прошлое преследует Берту: судьба снова сталкивает ее с Романом, приехавшим в командировку...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищу тебя»