Гении из царства животных
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Гении из царства животных

Гении из царства животных (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Super Smart Animals 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Человек объявил себя самым умным существом на планете Земля, но кое-кто готов поспорить с этим! Талантливые, интеллектуальные и просто сообразительные. Может, они даже разумнее нас?

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Рейтинг

8.3 IMDb