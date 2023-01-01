Гении из царства животных (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Super Smart Animals 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Человек объявил себя самым умным существом на планете Земля, но кое-кто готов поспорить с этим! Талантливые, интеллектуальные и просто сообразительные. Может, они даже разумнее нас?
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 IMDb